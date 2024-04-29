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Во все тяжкие: Кайрат Нуртас второй раз за день оказался в центре скандала

Во все тяжкие: Кайрат Нуртас второй раз за день оказался в центре скандала , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 21:25 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанского певца Кайрата Нуртаса 29 апреля снова привлекли к административной ответственности, на этот раз за нецензурную брань во время концерта, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяется видео, на котором певец на сцене во время концерта грубо выругался. 

"Певец, попавший с нецензурной бранью в общественном месте на видео, привлечен к ответственности. За мелкое хулиганство ему наложен штраф в размере 20 МРП", – говорится в сообщении полиции.

Сегодня, 29 апреля, уже сообщалось, что Кайрата Нуртаса привлекли к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности во время вождения. 

В последнее время у артиста часто случаются инциденты с нарушением закона.  В конце марта 2023 года сообщалось, что любимец казахстанцев прокатился по центральной площади в Талдыкоргане. Причем нарушение ПДД Кайрат Нуртас на видео снял сам. В полиции тогда отметили, что "в ходе розыскных мероприятий 45-летний водитель автомашины был задержан на территории Алматы и привлечен к административной ответственности по ст. 601 ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками") КоАП РК". Позже сообщалось о другом нарушении. 28 августа 2023 года машина Кайрата Нуртаса грубо нарушила правила дорожного движения в Кордайском районе Жамбылской области.

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