Во все тяжкие: Кайрат Нуртас второй раз за день оказался в центре скандала

Казахстанского певца Кайрата Нуртаса 29 апреля снова привлекли к административной ответственности, на этот раз за нецензурную брань во время концерта, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяется видео, на котором певец на сцене во время концерта грубо выругался.

"Певец, попавший с нецензурной бранью в общественном месте на видео, привлечен к ответственности. За мелкое хулиганство ему наложен штраф в размере 20 МРП", – говорится в сообщении полиции.

Сегодня, 29 апреля, уже сообщалось, что Кайрата Нуртаса привлекли к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности во время вождения.

В последнее время у артиста часто случаются инциденты с нарушением закона. В конце марта 2023 года сообщалось, что любимец казахстанцев прокатился по центральной площади в Талдыкоргане. Причем нарушение ПДД Кайрат Нуртас на видео снял сам. В полиции тогда отметили, что "в ходе розыскных мероприятий 45-летний водитель автомашины был задержан на территории Алматы и привлечен к административной ответственности по ст. 601 ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками") КоАП РК". Позже сообщалось о другом нарушении. 28 августа 2023 года машина Кайрата Нуртаса грубо нарушила правила дорожного движения в Кордайском районе Жамбылской области.