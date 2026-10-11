Казахстанка оказалась в полиции после концерта Кайрата Нуртаса
Фото: pexels
В Шымкенте привлекли к ответственности женщину, которая распространяла фейки в социальных сетях о концерте Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях она опубликовала информацию якобы на концерте Кайрата Нуртаса погибли не менее трех человек, а пострадали более 100 поклонников. В Департаменте полиции (ДП) Шымкента отметили, что это вызвало серьезную обеспокоенность среди жителей.
"В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий была установлена личность автора. В отношении нее собраны соответствующие материалы и направлены в суд для рассмотрения и принятия решения в установленном законом порядке", – сообщили 11 октября 2026 года в ДП Шымкента.
Правоохранители напоминают, что распространение заведомо ложной информации влечет установленную законодательством ответственность.
Ранее сообщалось, что концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте обернулся уголовным делом. Позже стало известно, что слухи о сотне пострадавших на шоу оказались фейком.
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