Казахстанка оказалась в полиции после концерта Кайрата Нуртаса

В Шымкенте привлекли к ответственности женщину, которая распространяла фейки в социальных сетях о концерте Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях она опубликовала информацию якобы на концерте Кайрата Нуртаса погибли не менее трех человек, а пострадали более 100 поклонников. В Департаменте полиции (ДП) Шымкента отметили, что это вызвало серьезную обеспокоенность среди жителей.

"В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий была установлена личность автора. В отношении нее собраны соответствующие материалы и направлены в суд для рассмотрения и принятия решения в установленном законом порядке", – сообщили 11 октября 2026 года в ДП Шымкента.

Правоохранители напоминают, что распространение заведомо ложной информации влечет установленную законодательством ответственность.

Ранее сообщалось, что концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте обернулся уголовным делом. Позже стало известно, что слухи о сотне пострадавших на шоу оказались фейком.

