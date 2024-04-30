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Киркоров объяснил, почему молчал 40 дней

Киркоров, молчание 40 дней, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 13:55 Фото: Instagram/fkirkorov
Российский эстрадный певец и композитор Филипп Киркоров сегодня, 30 апреля 2024 года, отмечает день рождения. Ему исполняется 57 лет. В связи с этим артист прервал молчание в Instagram, которое длилось 40 дней, сообщает Zakon.kz.

Народный артист РФ объяснил, почему столько времени хранил молчание после произошедшего в "Крокусе" теракта.

"30 апреля 2024 года. Я молчал 40 дней… Но сегодня, в свой день рождения, мне хочется петь. Хочется жить! Наступил мой новый год, год больших надежд, год больших проектов. Год, который перевернул мою жизнь, уходит в историю, оставляя грубый след на моем сердце. С годами мы должны черстветь, закаляться, но я не могу... 40 дней я молчал, 40 дней с момента бесчеловечной трагедии в "Крокусе" остановило для меня время. И вот сейчас в тот день, когда моя прекрасная мама подарила мне жизнь, я хотел бы поблагодарить прошлый год, год больших трагедий, год утрат, год, перевернувший и встряхнувший меня", – написал Филипп Киркоров.

Также он напомнил о трагедии, которая произошла в его жизни "ровно 30 лет назад".

"Именно 30 апреля мамы не стало… С этого момента этот день для меня стал днем скорби. Не верьте людям, которые говорят, что с годами эта боль и скорбь проходит… Эта боль не проходит, а только наоборот… Мама, мне тебя не хватает, очень… Но я держу обещание, которое дал 30 лет назад. Всегда! Я делаю премьеру 30/04. Сегодня это новая песня "Дальше буду жить", которую мне подарила талантливая Манижа (российская певица Манижа Сангин. – Прим. ред.)", – подчеркнул Филипп Киркоров.

Эстрадный певец поблагодарил уроженку Таджикистана "за эту исповедь".

"И сегодня я, как заново родившийся человек, преобразившийся не только телом, но и душой, человек, готовый к новым свершениям, новым проектам! Сегодня мне 57! И я рад и горд, называя эти цифры, каждый год для меня особенный, я горжусь каждым прожитым днем и каждой минутой! Да, случались ошибки, но теперь будем жить, творить! Лицедействовать! Мы же актеры, и наша сцена наша жизнь!" – отметил Филипп Киркоров.

Обращаясь к своим фанатам, он пригласил их "на первый ряд" своей жизни.

Ранее Филипп Киркоров высказался о браке с Аллой Пугачевой. Что именно рассказал король российской эстрады про брак с Примадонной, можете прочитать здесь.

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