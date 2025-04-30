Филипп Киркоров порадовал фанатов в свой день рождения
В связи с этим артист решил порадовать не только себя, но и своих поклонников. Король эстрады выпустил новую песню и клип к ней.
"Лучший подарок – это подарок, который сделал себе сам, который сделали тебе твои друзья. И сегодня в свой день рождения я дарю себе и слушателю мою новую, мою необычную, мою долгожданную композицию "Везувий". По традиции открываю свой новый год премьерой трека и нового клипа: потрясающий красоты истории, снятой у подножия Везувия в сказочном Сорренто командой Hoodyakov Production... при участии звезды европейского и российского кино Вольфганга Черни, блистательной Ирины Краус и вашего покорного слуги!" – написал Киркоров под публикацией в Instagram.
За такой подарок именинник поблагодарил друзей и коллег.
"Спасибо за эту жизнь моим родителям, спасибо за мою творческую жизнь моим учителями и наставникам. Спасибо моим детям, что наполняют эту жизнь смыслом! Люблю вас всех и живу в нетерпении новых свершений и творческих планов. Жизнь… "она будит во мне "Везувий"!" – заключил Филипп.
Коллеги, друзья, а также фолловеры поздравили Киркорова не только с днем рождения, но и с выходом новой песни и клипа:
- "Поздравляю, дорогой Филипп! Сияй!"
- "Дальше только больше! С днем рождения".
- "С днем рождения, дорогой Филипп! Поздравляю с этой прекрасной работой!"
- "Дорогой Филипп, с днем рождения! Пусть всегда будет вдохновение и счастье на душе! Еще больше бессмертных хитов! Обнимаем вас!"
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