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Культура и шоу-бизнес

Филипп Киркоров порадовал фанатов в свой день рождения

Филипп Киркоров порадовал фанатов в свой день рождения, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 16:51 Фото: Instagram/fkirkorov
Сегодня, 30 апреля 2025 года, день рождения отмечает российский эстрадный певец Филипп Киркоров. Ему исполняется 58 лет, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим артист решил порадовать не только себя, но и своих поклонников. Король эстрады выпустил новую песню и клип к ней.

"Лучший подарок – это подарок, который сделал себе сам, который сделали тебе твои друзья. И сегодня в свой день рождения я дарю себе и слушателю мою новую, мою необычную, мою долгожданную композицию "Везувий". По традиции открываю свой новый год премьерой трека и нового клипа: потрясающий красоты истории, снятой у подножия Везувия в сказочном Сорренто командой Hoodyakov Production... при участии звезды европейского и российского кино Вольфганга Черни, блистательной Ирины Краус и вашего покорного слуги!" – написал Киркоров под публикацией в Instagram.

За такой подарок именинник поблагодарил друзей и коллег.

"Спасибо за эту жизнь моим родителям, спасибо за мою творческую жизнь моим учителями и наставникам. Спасибо моим детям, что наполняют эту жизнь смыслом! Люблю вас всех и живу в нетерпении новых свершений и творческих планов. Жизнь… "она будит во мне "Везувий"!" – заключил Филипп.

Коллеги, друзья, а также фолловеры поздравили Киркорова не только с днем рождения, но и с выходом новой песни и клипа:

  • "Поздравляю, дорогой Филипп! Сияй!"
  • "Дальше только больше! С днем рождения".
  • "С днем рождения, дорогой Филипп! Поздравляю с этой прекрасной работой!"
  • "Дорогой Филипп, с днем рождения! Пусть всегда будет вдохновение и счастье на душе! Еще больше бессмертных хитов! Обнимаем вас!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 16:51
Правнук Сталина вступился за Киркорова

Ранее Филипп Киркоров похвастался дизайнерским куличом стоимостью 600 тыс. тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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