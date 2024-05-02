Илья Ильин рассказал, что ему мешало в достижении больших успехов в спортивной карьере

Казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин рассказал, что необходимо молодым спортсменам, чтобы достичь больших высот, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал видео и написал пост, в котором рассказал о том, как важна дисциплина в спорте и вообще в жизни.

Он вспомнил о своей победе на Олимпиаде в Пекине в 2008 году и отметил, что тогда он был полупрофессионалом и просто парнем, который идет к своей первой победе. Ему не хватало одного важного момента, и он имел в виду дисциплину.





Ранее Илья Ильин поздравил казахстанцев с 1 Мая и показал, как они с супругой работают в спортзале.

А до этого 26 апреля Ильин опубликовал трогательное видео в честь годовщины венчания с супругой.



