Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Илья Ильин рассказал, что ему мешало в достижении больших успехов в спортивной карьере

Илья Ильин рассказал, что ему мешало в достижении больших успехов в спортивной карьере, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 07:22 Фото: Instagram/ilyailyinforever
Казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин рассказал, что необходимо молодым спортсменам, чтобы достичь больших высот, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал видео и написал пост, в котором рассказал о том, как важна дисциплина в спорте и вообще в жизни.

Он вспомнил о своей победе на Олимпиаде в Пекине в 2008 году и отметил, что тогда он был полупрофессионалом и просто парнем, который идет к своей первой победе. Ему не хватало одного важного момента, и он имел в виду дисциплину.


Ранее Илья Ильин поздравил казахстанцев с 1 Мая и показал, как они с супругой работают в спортзале. 

А до этого 26 апреля Ильин опубликовал трогательное видео в честь годовщины венчания с супругой.


Читайте также

Димаш Кудайберген дал интервью перед своим 30-летием
Димаш Кудайберген дал интервью перед своим 30-летием
Настя Ивлеева удалила все посты в Instagram
Настя Ивлеева удалила все посты в Instagram
Алан Черкасов похвастался успехами дочери
Алан Черкасов похвастался успехами дочери
Елена Вебер
Ильин Илья 2024 год Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: