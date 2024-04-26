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Илья Ильин опубликовал трогательное видео в честь годовщины венчания с супругой

спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 21:11 Фото: Instagram/ilyinaaili
26 апреля известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин отмечает годовщину венчания с супругой Татьяной, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал видео и написал пост, в котором рассказал о том, как счастлив в браке.

"Вот и прошел год с нашего божественного обряда – Венчания. Я хочу поблагодарить Бога за то, что он наградил меня тобой, наградил меня вами. Я счастлив, и я точно понимаю, что счастье – это труд и приятная работа над собой, работа и постоянное внимание к мелочам. Потому что наша жизнь соткана из маленьких, но важнейших событий, которые и создают нашу большую и счастливую жизнь", – написал спортсмен.

Также он признался в любви своей жене.

"Спасибо тебе за твою любовь, спасибо тебе за твою заботу и доброе отношение к моему, к нашему миру. Сейчас я по-настоящему счастлив с тобой и хочу и буду делать так, чтобы мы с тобой встретили нашу добрую, хорошую старость. Люблю тебя, Татьяна", – резюмировал Ильин.

Отметим, что пост он написал не только на русском языке, но и на казахском, который они с супругой активно изучают.

Татьяна тоже отметила супруга в социальных сетях.

"С годовщиной нас! Ровно год назад в Стамбуле в уникальной церкви, в кругу близких друзей и родных прошло таинство нашего венчания! Всевышний благословил наш союз и взял нашу семью под свою защиту! А через полтора месяца мы узнали, что ждем Айли. Любите, оберегайте, цените друг друга", – написала Татьяна Ильина в Instagram.

Поклонники тяжелоатлета поддержали их публикации добрыми пожеланиями:

– Золотой наш Илья, желаю вам доброй, интересной, разнообразной, увлекательной супружеской жизни. Татьяна келін, такая милая, добрая, отзывчивая. Из ваших отношений можно увидеть важные семейные ценности, такие как: уважение, верность, забота, согласие, взаимовыручка.

– Какие вы красивые и счастливые. Храни вас Всевышний! Будьте счастливы.

– Будьте счастливы! Желаю прожить вам до глубокой старости рука об руку!


Ранее Илья и Татьяна поделились радостным семейным событием. Речь идет о первой тренировке по плаванию дочери Айли, которая родилась только месяц назад – 20 февраля.

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