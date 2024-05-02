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Арман Давлетяров посвятил трогательный пост жене и рождению сына

Давлетяров, пост жене и сыну, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 17:16 Фото: Instagram/arman_dav
Заслуженный деятель Казахстана, известный российский медиаменджер Арман Давлетяров опубликовал пост в честь дня рождения третьего сына, сообщает Zakon.kz.

По его словам, с появлением Даниял-Диаса в их семье поменялось все.

"Я впервые был при рождении своего ребенка, перерезал сам пуповину, он третий наш сын, мы не планировали мое присутствие, но так получилось. И связь у меня с ним какая-то особенная. Я наконец-то понял, как женщине бывает тяжело родить ребенка. Господи, это же какое-то чудо на грани жизни и смерти, рождение ребенка", – написал он в Instagram.

По словам Давлетярова, до этого он не понимал до конца, пока сам не прошел вместе супругой весь этот путь появления на свет малыша.

"Каждой женщине после этого надо при жизни ставить памятник! Я сидел и плакал, когда он родился, от счастья, что родился сын, от пережитого стресса за свою супругу и ее жизнь. От исходящей любви к ним обоим. Вот такие эмоции мы испытали при его рождении. Сегодня ему исполняется 13 лет", – пишет Давлетяров.

Он отметил способность сына слушать и понимать, быть поддержкой для младшего брата и сестры.

"Пусть этот день будет наполнен радостью и благодарностью за твою уникальность, Даниял-Диас. Мы благодарим судьбу за то, что ты с нами. Любим и безмерно гордимся тобой!" – обратился Давлетяров к сыну.

25 апреля медиаменеджер посвятил сентиментальный пост жене, которая подарила ему пятерых детей.

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