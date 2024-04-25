Арман Давлетяров посвятил сентиментальный пост жене

Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров не скупится на проявление эмоций и часто делится ими с подписчиками. На этот раз он поздравил супругу с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Трогательное обращение экс-генеральный директор российского национального музыкального телеканала Муз-ТВ опубликовал на странице в Instagram 25 апреля 2024 года.

"Сегодня особый день в нашей семье – день рождения моей любимой супруги Мавжуды! За эти 20 лет ты превратила нашу жизнь в невероятное приключение, наполненное глубоким смыслом и счастьем. Ты не только подарила мне пятерых прекрасных детей, но и сделала наш дом настоящим убежищем, где всегда царит тепло и покой". Арман Давлетяров

В продолжении он отметил: "Ты даришь нам радость каждый день и вдохновляешь быть лучше".

"И особенно важно, ты живешь с верой и любовью к нашему Создателю, что делает нашу семью еще сильнее. Твоя любовь, твоя забота и преданность – это то, что дает мне силы преодолевать любые трудности. Спасибо Всевышнему за то, что ты есть в моей жизни, моя родная!" Арман Давлетяров

В 2022 году Давлетяров рассказывал, что до свадьбы видел невесту всего два раза.

Тогда, по его словам, мало, кто верил в этот брак.

В апреле 2024 года общественник показал фото из Мекки и напомнил о духовном обновлении и единстве в молитвах.