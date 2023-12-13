Арман Давлетяров трогательно поздравил сына с совершеннолетием
Фото: Instagram/arman_dav
Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров 13 декабря 2023 года опубликовал обращение к старшему сыну, сообщает Zakon.kz.
Свое поздравление он опубликовал на странице в Instagram.
"18 лет исполняется сегодня нашему старшему сыну Ясину! Какая красивая дата! У него уже своя студенческая жизнь вдали от нас. Он вырос, закончил школу и учится в университете в другой стране. Но для нас родителей, он все еще наш мальчик, любимый сын, наше солнышко, наша радость и гордость, наш помощник и наша опора".Арман Давлетяров
Далее он отметил, что ждет встречи.
"Любим всем сердцем, скучаем и ждем, не дождемся встречи с тобой, Ясин! Будь здоров и счастлив! Живи с верой и любовью!"Арман Давлетяров
Стоит отметить, что Давлетяров воспитывает пятерых детей.
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