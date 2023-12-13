Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Арман Давлетяров трогательно поздравил сына с совершеннолетием

Арман Давлетяров трогательно поздравил сына с совершеннолетием Фото: Instagram/arman_dav
Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров 13 декабря 2023 года опубликовал обращение к старшему сыну, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление он опубликовал на странице в Instagram.

"18 лет исполняется сегодня нашему старшему сыну Ясину! Какая красивая дата! У него уже своя студенческая жизнь вдали от нас. Он вырос, закончил школу и учится в университете в другой стране. Но для нас родителей, он все еще наш мальчик, любимый сын, наше солнышко, наша радость и гордость, наш помощник и наша опора".Арман Давлетяров

Далее он отметил, что ждет встречи.

"Любим всем сердцем, скучаем и ждем, не дождемся встречи с тобой, Ясин! Будь здоров и счастлив! Живи с верой и любовью!"Арман Давлетяров

Стоит отметить, что Давлетяров воспитывает пятерых детей.

Материал по теме

Арман Давлетяров о казахах, живущих за пределами исторической родины: Мы гордимся Казахстаном больше

В июне 2023 года стало известно о назначении Давлетярова советником генерального директора НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан".

Читайте также

фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Блогер Маржан Отеген растрогала Казнет душевным видео с мамой
Популярная Маржан Отеген растрогала Казнет душевным видео с мамой
Молодая жена Евгения Петросяна показала сына
Молодая жена Евгения Петросяна показала сына
Анастасия Московчук
Давлетяров Арман Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Переписки казахстанцев в WhatsApp "опубликовали" в Сети
В Казнете показали, как КНБ "следит" за переписками в WhatsApp
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: