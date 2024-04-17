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Звезда реалити-шоу и ее дочь подверглись критике в соцсетях

Соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 07:15 Фото: Instagram/kimkardashian
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее дочь Норт Уэст попали под волну критики в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Все началось после того, как звездная мама поделилась на своей странице в Instagram фото своей дочери Норт Уэст, обвешанной украшениями.

Украшения, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 07:15

Фото: Instagram/kimkardashian

В комментариях тут же нашлись недовольные, которые считают, что дочке Канье, которой всего 10 лет, еще рано носить такие дорогие украшения. Другие заявили, что лучше бы эти деньги потратили на обувь для голодающих детей. Третьи просто иронично назвали ее "бедной девочкой".

"Это ужасно!" – комментарий, получивший одобрение свыше тыс. пользователей Instagram.

А 12 апреля в Майами Мадонна посетила выставку картин своего сына Рокко Ричи.

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