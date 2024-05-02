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Подписчики Али Окапова обсуждают его шутливое признание в любви супруге

Али Окапов с семьей, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 21:44 Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский исполнитель Али Окапов опубликовал фотографии с семейной прогулки по Алматы, а также признался в любви супруге в шутливой форме – в словах он допустил намеренные ошибки, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Instagram.

"Мая жена лучше всех! Страшно люблю сваю жену! Пасиба за сына! (Подпись придумал сам, никто ничего не подсказал и не диктовал)", – написал артист.

Но, как выяснилось, не все его подписчики оценили шутку. Однако добрых пожеланий паре в комментариях оказалось гораздо больше.

– Али, что у вас с грамматикой?

– Ана ище лудшая систра.

– Али шутит. Он очень грамотный.

– Пусть счастья твоего будет в изобилии, сыночек! Вы правы, говорите друг другу хорошие слова!

– Будьте счастьем детей, юность будет долгой.

– Семья, которая будет примером для многих молодых людей.

Отметим, что Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Али Окапов записал песню "Посвящение отцу" в память об умершем папе. Таким образом он решил поздравить его с днем рождения.

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