Подписчики Али Окапова обсуждают его шутливое признание в любви супруге
Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский исполнитель Али Окапов опубликовал фотографии с семейной прогулки по Алматы, а также признался в любви супруге в шутливой форме – в словах он допустил намеренные ошибки, сообщает Zakon.kz.
Пост он опубликовал в Instagram.
"Мая жена лучше всех! Страшно люблю сваю жену! Пасиба за сына! (Подпись придумал сам, никто ничего не подсказал и не диктовал)", – написал артист.
Но, как выяснилось, не все его подписчики оценили шутку. Однако добрых пожеланий паре в комментариях оказалось гораздо больше.
– Али, что у вас с грамматикой?
– Ана ище лудшая систра.
– Али шутит. Он очень грамотный.
– Пусть счастья твоего будет в изобилии, сыночек! Вы правы, говорите друг другу хорошие слова!
– Будьте счастьем детей, юность будет долгой.
– Семья, которая будет примером для многих молодых людей.
Отметим, что Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Али Окапов записал песню "Посвящение отцу" в память об умершем папе. Таким образом он решил поздравить его с днем рождения.
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