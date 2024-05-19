Казахстанцы восхитились маленьким сыном Али Окапова

Фото: Instagram/aliokapov

19 мая известный казахстанский исполнитель Али Окапов опубликовал фотографию с сыном на прогулке в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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