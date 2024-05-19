Казахстанцы восхитились маленьким сыном Али Окапова
Фото: Instagram/aliokapov
19 мая известный казахстанский исполнитель Али Окапов опубликовал фотографию с сыном на прогулке в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Пост он опубликовал в Instagram.
"Приехал с сыном туда, где провел свое детство. В то время, кажется, мы здесь гуляли с папой", – подписал пост артист.
Поклонники певца пожелали счастливого детства его сыну Зейну:
– Желаем тебе счастливого детства, Зейн.
– Пусть его детство будет полным счастья.
– Такой сладкий! Пусть растет счастливым!
Ранее Окапов опубликовал семейную фотографию, на которой он маленький со своими родителями Розой Рымбаевой и Таскыном Окаповым.
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