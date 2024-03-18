Али Окапов посвятил песню своему отцу
Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский исполнитель Али Окапов записал песню "Посвящение отцу" в память об умершем папе, сообщает Zakon.kz.
"С днем рождения, папа!" – кратко сказано в описании к публикации за 18 марта 2024 года.
- Красивая композиция. И музыка, и слова, и вокал. Очень душевная.
- С днем рождения вашего папу и светлая память всем папам на земле.
- Как трогательно и символично! Очень клево вышло, ребята!
- С днем рождения папы, – пишут комментаторы.
Али Окапов потерял отца в девятилетнем возрасте.
Таскын Окапов был дирижером, музыкантом, танцором и продюсером. Также являлся основателем таких коллективов, как "А-студио", "Гульдер" и "Арай".
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Сам Окапов стал отцом чуть более года назад. У него растет сын Зейн от артистки Акерке Буркитбай.
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