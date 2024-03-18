Али Окапов посвятил песню своему отцу

Известный казахстанский исполнитель Али Окапов записал песню "Посвящение отцу" в память об умершем папе, сообщает Zakon.kz.

"С днем рождения, папа!" – кратко сказано в описании к публикации за 18 марта 2024 года.

Красивая композиция. И музыка, и слова, и вокал. Очень душевная.

С днем рождения вашего папу и светлая память всем папам на земле.

Как трогательно и символично! Очень клево вышло, ребята!

С днем рождения папы, – пишут комментаторы.

Али Окапов потерял отца в девятилетнем возрасте.

Таскын Окапов был дирижером, музыкантом, танцором и продюсером. Также являлся основателем таких коллективов, как "А-студио", "Гульдер" и "Арай".

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Сам Окапов стал отцом чуть более года назад. У него растет сын Зейн от артистки Акерке Буркитбай.