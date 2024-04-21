Али Окапов показал подписчикам, как "постарел"

Известный казахстанский исполнитель Али Окапов 21 апреля опубликовал шуточное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Певец создал анимацию себя от молодого до старого человека, использовав специальный фильтр Instagram.

Пост собрал множество лайков и комментариев подписчиков. Вот одни из них:

Классно!

Мне так нравится твоя улыбка, Али!

Будьте счастливы!

Похож на своего отца.

Ранее сообщалось, что Али Окапов записал песню "Посвящение отцу" в память об умершем папе. Али Окапов потерял отца в девятилетнем возрасте.

