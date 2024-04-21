Али Окапов показал подписчикам, как "постарел"
Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский исполнитель Али Окапов 21 апреля опубликовал шуточное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Певец создал анимацию себя от молодого до старого человека, использовав специальный фильтр Instagram.
Пост собрал множество лайков и комментариев подписчиков. Вот одни из них:
- Классно!
- Мне так нравится твоя улыбка, Али!
- Будьте счастливы!
- Похож на своего отца.
Ранее сообщалось, что Али Окапов записал песню "Посвящение отцу" в память об умершем папе. Али Окапов потерял отца в девятилетнем возрасте.
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