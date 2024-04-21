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Али Окапов показал подписчикам, как "постарел"

Али Окапов показал подписчикам, как &quot;постарел&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 00:46 Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский исполнитель Али Окапов 21 апреля опубликовал шуточное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Певец создал анимацию себя от молодого до старого человека, использовав специальный фильтр Instagram. 

Пост собрал множество лайков и комментариев подписчиков. Вот одни из них: 

  • Классно!
  • Мне так нравится твоя улыбка, Али!
  • Будьте счастливы!
  • Похож на своего отца.

Ранее сообщалось, что Али Окапов записал песню "Посвящение отцу" в память об умершем папе. Али Окапов потерял отца в девятилетнем возрасте.

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