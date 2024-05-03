Сергей Лазарев опубликовал видео с детьми из Турции

41-летний известный российский певец Сергей Лазарев улетел с детьми в Турцию. Исполнитель хита "Это все она" рассказал, что совмещает гастрольный тур с семейным отдыхом, сообщает Zakon.kz.

2 мая 2024 года артист решил поделиться с подписчиками видео, на кадрах которого он с Никитой и Аней смешно двигаются вдоль бассейна, а затем прыгают в него.

"Семья", – кратко сказано в описании к ролику.

Публикация пришлась по душе поклонникам ведущего.

Примечательно, что Лазарев долгое время скрывал от общественности рождение сына. Дочь же экс-участник поп-группы Smash!! не стал прятать от публики.

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В феврале 2024 года Лазарев рассказал о благородном поступке. Он нашел квартиру мечты для одинокой диско-бабушки из Коми. Предысторию можно прочитать здесь.