Сергей Лазарев нашел квартиру мечты для диско-бабушки

Российский певец Сергей Лазарев сообщил, что диско-бабушку Лидию Уляшеву заселили в квартиру, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

"Друзья! Наконец-то, могу с вами поделиться прекрасной новостью! Сегодня Лидия Витальевна (наша диско-бабушка из Сыктывкара) заехала в отдельную квартиру, с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором – все как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать! Мы почти 10 дней искали подходящую квартиру, потому что было много "вводных" от бабушки – район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось", – рассказал Сергей Лазарев.

По его словам, теперь осталось прописать бабушку в Сыктывкаре и выделить ей социального работника, чтобы присматривал за ней.

"Пишу я все это, не для того, чтобы меня похвалили – какой я хороший, и выполнил обещание! Нет! Мне не надо похвалы! Пишу, чтобы вы порадовались за Лидию Витальевну, за которую мы все переживали! Делайте добрые поступки, и мир станет добрее!" – призвал певец.

Ранее сообщалось, что популярный российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал видео с зажигательным танцем зрительницы и назвал ее главной звездочкой своего концерта. Позже стало известно о жутких условиях жизни диско-бабушки.

