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Анастасия Волочкова посоветовала недругам "завидовать молча"

Анастасия Волочкова потеряла рассудок из-за врагов, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 16:45 Фото: Instagram/volochkova_art
Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз отправилась на Мальдивы. Однако поездка была испорчена, по словам артистки, из-за критики общества, сообщает Zakon.kz.

48-летняя танцовщица не выдержала злые отзывы и опубликовала гневный пост, используя нецензурную лексику. Всем недругам она посоветовала "завидовать молча", напомнив в какую сумму ей обходится путевка.

Однако через некоторое время грозную подпись к видео пришлось удалить. Как и комментарии к нему.

Теперь осталась лишь цитата: "Готовимся к съемкам".

На следующий день Волочкова решила объяснить свои действия.

"Моя команда удалила текст под моим постом, в котором я позволила себе резкие высказывания в адрес злых и бестактных людей. Я не забираю свои слова обратно. Но они были адресованы исключительно таковым. Тем, кто бесцеремонно берет на себя наглость писать гадости и оскорбления красивому, успешному, известному и состоявшемуся человеку. Не зная его лично".Анастасия Волочкова

В дополнении она отметила, что ее спровоцировали.

"Каждый из нас может иногда эмоционально сорвавшись, выплеснуть эмоции, когда терпению приходит конец. И ведь те писаки это люди, которые мне неизвестны. Но берущие на себя право меня судить и учить жить".Анастасия Волочкова

Завершая свою речь, Волочкова обратилась к тем, кто ее поддерживает.

"Могу сказать, что у меня бесчисленное множество добрых поклонников и любящих меня людей. Я ими очень дорожу и люблю. Я согрета любовью и теплом любящих меня людей. Это очень светлая энергия. Спасибо вам за нее, дорогие мои поклонники".Анастасия Волочкова

В конце 2023 года Волочкова, к удивлению многих, поразила нежным образом в соцсетях: она опубликовала фотографию в вечернем платье. Тогда экс-прима Большого театра действительно сумела угодить фанатам и получила массу комплиментов.

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