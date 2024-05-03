Казахстанский кобызист заворожил подписчиков саундтреком из Дюны-2

Известный профессиональный кобызист Олжас Курманбек сыграл саундтрек из популярного голливудского фильма "Дюна-2", сообщает Zakon.kz.

Видео он выложил накануне, 2 мая, на своей странице в Instagram.

Ролик набрал множество лайков и комментариев. Вот одни из них:

Ваша музыка поражает и восхищает! Как мне нравится этот необычный музыкальный инструмент! Спасибо.

Вау! Какая же потрясающая и эпичная музыка! Даже у моих мурашек – мурашки размером со слона!

Магически прекрасно! Фантастика!

Не зря Димаш Кудайберген про вас говорил дорогой Олжас, что вы лучший кобызист в мире. Вы можете таким исполнением прославить вашу страну во всем мире.

Ранее стало известно, что Димаш Кудайберген и казахстанский кобызист Олжас Курманбек совместно выступят в Венгрии и Турции. По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, Димаш и Олжас вместе выступают на большой сцене с 2017 года. Интерес к деятельности кобызиста возник, когда он начал выкладывать видео с исполнением саундтреков из зарубежных фильмов в социальные сети.