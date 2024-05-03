Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанский кобызист заворожил подписчиков саундтреком из Дюны-2

Казахстанский кобызист заворожил подписчиков саундтреком из Дюны-2, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 22:31 Фото: Instagram/olzhas_qurmanbek
Известный профессиональный кобызист Олжас Курманбек сыграл саундтрек из популярного голливудского фильма "Дюна-2", сообщает Zakon.kz.

Видео он выложил накануне, 2 мая, на своей странице в Instagram. 

Ролик набрал множество лайков и комментариев. Вот одни из них: 

  • Ваша музыка поражает и восхищает! Как мне нравится этот необычный музыкальный инструмент! Спасибо.
  • Вау! Какая же потрясающая и эпичная музыка! Даже у моих мурашек – мурашки размером со слона!
  • Магически прекрасно! Фантастика!
  • Не зря Димаш Кудайберген про вас говорил дорогой Олжас, что вы лучший кобызист в мире. Вы можете таким исполнением прославить вашу страну во всем мире.

Ранее стало известно, что Димаш Кудайберген и казахстанский кобызист Олжас Курманбек совместно выступят в Венгрии и Турции. По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, Димаш и Олжас вместе выступают на большой сцене с 2017 года. Интерес к деятельности кобызиста возник, когда он начал выкладывать видео с исполнением саундтреков из зарубежных фильмов в социальные сети.

Читайте также

Настоящая певица: Алла Пугачёва высказалась о финалистке шоу &quot;Голос&quot;
Настоящая певица: Алла Пугачёва высказалась о финалистке шоу "Голос"
Анастасия Волочкова потеряла рассудок из-за врагов
Анастасия Волочкова посоветовала недругам "завидовать молча"
Илья Ильин с женой сделали неожиданное признание
Илья Ильин с женой сделали неожиданное признание
Айсулу Омарова
Интересное Казахстан 2024 год Кобыз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменится информация в удостоверении личности
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Приговор Мурату Оразбаеву, подробности уголовного дела
Задержание главы станции скорой медицинской помощи в Астане: стали известны детали дела
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: