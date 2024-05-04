Киркоров назвал еще одного артиста, кому бы вручил свою корону

Популярный российский артист Филипп Киркоров назвал двоих певцов, достойных стать его преемниками, сообщает Zakon.kz.

Во время шоу "Сплетни-шейкер" на МУЗ-ТВ ведущий Олег Пилягин спросил "короля" российской эстрады, кто преемник, кто может занять место после него.

"Мы такие все разные. Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И, конечно же, по своему таланту… Очень неординарный, сложный Дима Билан", – приводит ответ 57-летнего Киркорова Вокруг.тв.

Сергея Лазарева поп-король выделяет не в первый раз. Два года назад он уже "вручал ему корону", заявляя, что Лазарев достойная замена.

"Раз мы играем в эти сказочные королевства музыкальные, то кому бы передал я трон? Да ему. Корону тоже ему. Вполне заслуженно. Может, это дело вкуса: кому-то нравится, кому-то не нравится", – говорил артист.

При этом сам Киркоров считает, что продолжил дело Валерия Леонтьева, который в 75-летний юбилей заявил о завершении сценической карьеры. Леонтьева он называет своим учителем, ведь только у него можно подчерпнуть эпатаж, умение с шиком подавать себя и откровенно заигрывать со зрителем.

30 апреля 2024 года Филиппу Киркорову исполнилось 57 лет. В этот день он поделился с поклонниками, почему молчал 40 дней.