Киркоров в Нью-Йорке выступил с Орбакайте на свадьбе и спел на иврите

Российские певцы Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте выступили на свадьбе в Нью-Йорке (США), сообщает Zakon.kz.

Бывшие родственники объединились на одной сцене во время роскошной еврейской свадьбы. Торжество прошло в одной из самых известных свадебных локаций города и собрало множество гостей, включая звезд эстрады и представителей шоу-бизнеса.

По информации SHOT, среди прочих хитов, Киркоров спел "А я и не знал, что любовь может быть жестокой", "Единственная моя" и другие. Специально для невесты прозвучала знаменитая песня "Дива", а также композиция на азербайджанском языке и "Хава нагила".

На этой же сцене выступала и Кристина Орбакайте, которая спела композицию "Я не отдам тебя никому", а также песню "Мой мир" и другие. Помимо них, на мероприятии выступили певцы Ангелина Каплан, Артур Амирян, а также популярный израильский певец Ицик Орлев.

Ранее Филипп Киркоров поделился страшными подробностями о своем рождении.