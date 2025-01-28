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Культура и шоу-бизнес

Киркоров в Нью-Йорке выступил с Орбакайте на свадьбе и спел на иврите

Киркоров и Орбакайте выступили на еврейской свадьбе в Нью-Йорке, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 16:07 Фото: Instagram/fkirkorov, orbakaite_k
Российские певцы Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте выступили на свадьбе в Нью-Йорке (США), сообщает Zakon.kz.

Бывшие родственники объединились на одной сцене во время роскошной еврейской свадьбы. Торжество прошло в одной из самых известных свадебных локаций города и собрало множество гостей, включая звезд эстрады и представителей шоу-бизнеса.

По информации SHOT, среди прочих хитов, Киркоров спел "А я и не знал, что любовь может быть жестокой", "Единственная моя" и другие. Специально для невесты прозвучала знаменитая песня "Дива", а также композиция на азербайджанском языке и "Хава нагила".

На этой же сцене выступала и Кристина Орбакайте, которая спела композицию "Я не отдам тебя никому", а также песню "Мой мир" и другие. Помимо них, на мероприятии выступили певцы Ангелина Каплан, Артур Амирян, а также популярный израильский певец Ицик Орлев.

Ранее Филипп Киркоров поделился страшными подробностями о своем рождении.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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