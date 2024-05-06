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Акробаты из Алматы покорили жюри шоу в Великобритании

Циркачи из Алматы покорили жюри шоу в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 12:47 Фото: pixabay
Артисты Казахского государственного цирка Батыр Жанузак, Марлен Маратов и Зарина Дигарбекова выступили на популярном британском телешоу Britain’s Got Talent ("Британия ищет таланты"). После ошеломительного выступления артисты прошли во второй тур шоу, сообщает Zakon.kz.

Они исполнили сложный акробатический номер, где один из участников поднимался по лестнице, тогда как напарник делал стойку на одной руке, опираясь на его голову.


"Все это время наши сердца были на пределе. Акробаты шокировали нас своими невероятными навыками, когда они поднимались по лестнице, балансируя друг на друге. Не пытайтесь повторить это дома", – заявили организаторы проекта.

Стоит отметить, что зрители и жюри проекта Саймон Коуэлл, Аманда Холден, Алиша Диксон и Бруно Тониоли аплодировали артистам стоя.

Второй тур проекта состоится 17 мая.

"Впервые наши артисты на сцене Britain’s Got Talent выступили с цирковым номером и прошли во второй тур. Мы очень рады и желаем им удачи. Следующий их номер также будет очень интересным и заставит зрителей восхищаться".Глава Управления культуры Алматы Гани Майлибаев

Britain’s Got Talent – популярное британское реалити-шоу талантов. Победители проекта получат денежный приз и возможность выступить на Royal Variety Performance, который пройдет в Лондоне в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что казахстанская команда альпинистов в рамках спортивно-патриотической экспедиции Kazakh Everest Team планирует совершить восхождение на Эверест. Покорять вершину будет альпинистка Анар Бурашева, которая хочет стать первой женщиной-казашкой, кому удастся это сделать.

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