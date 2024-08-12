Забивал руками гвозди: казахстанский батыр покорил шоу талантов в США

Батыр Сергей Цырульников поверг в шок многомиллионную аудиторию America’s Got Talent. На шоу талантов в США он продемонстрировал казахскую силовую культуру, руками забив гвозди в доски и сковородки. Zakon.kz расскажет, чем еще силач удивил американцев.

39-летний силач из Астаны Сергей Цырульников – четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннесса и шестикратный рекордсмен Казахстана. Полгода назад его пригласили на реалити-шоу America’s Got Talent ("Америка ищет таланты"). Это самый популярный телепроект в мире с охватом 120 млн зрителей.

"В основном была бумажная подготовка. У них сложные контракты, там все прописано вплоть до мелочей. Все права защищены компаниями. Я не имею права разглашать никакой информации. Поэтому я просто говорил, что у меня визит в США". Сергей Цырульников

В Лос-Анджелесе участник шоу встретился с креативными менеджерами, с которыми обсудил выступление. Они разъяснили, чего желает увидеть американская публика. А он в свою очередь поставил личные условия.

"Я сказал, что буду показывать номера про силовую культуру Казахстана. Они попросили список того, что есть. У меня было их более 70. В итоге сделал акцент на традициях Хаджимукана Мунайтпасова и Балуана Шолака. Цель – познакомить мировую общественность с казахским силовым наследием". Сергей Цырульников

Своего выступления казахстанец ждал очень долго. В первом туре свои таланты представили почти 180 тыс. человек во всего мира. А Сергей Цырульников сразу прошел во вторую часть, где их было 180 участников.

"Они тщательно изучают каждого участника: анкетные данные, деятельность, заметки в интернете. Полную информацию передают жюри. Мы близко пообщались с ведущим Терри Крюсом. Он выразил уважение не за то, что я силач, а за то, что веду социальный проект "100 аулов" и помогаю детям заниматься спортом. Также на проекте я подарил основателю Саймону Коуэллу подкову, свернутую в сердце, рассказал историю про Хаджимукана Мунайтпасова". Сергей Цырульников

Само выступление прошло на "ура", несмотря на все казусы. Зал и судьи были шокированы тем, что вытворил житель Астаны. Он голыми ладонями забил гвозди сначала в доску, а потом в сковородку.

"Зал, ведущие и жюри встретили меня классно. Присутствовали казахстанские болельщики с флагом нашей страны, жалко, этого не показали. Классный момент – Хайни вышла ко мне на сцену, я сделал ей из гвоздя сердце, подарил и пошутил, сказав: "Хайни, обычно, когда дарят из гвоздя сердце, вы должны выйти замуж за меня". И тут же вторая представительница жюри София выкрикнула: "Я не замужем, я хочу за тебя выйти замуж". Сергей Цырульников

Также собеседник поделился, что не все пошло по плану.

"На видео не показали: когда забивал гвозди, я поранил руку и из пальца достаточно обильно капала кровь. Судьи сказали, что это по-настоящему. Даже оценили, добавив, что это все не фокусы, а реально силовые номера. Зрители и съемочная группа любили меня снимать. Было очень много талантов. Мы делали классные коллаборации. Делал железные подарки, разгибал подковы. Даже местные силачи пробовали гнуть наши подковы, но они оказались им не по зубам. За 19 лет существования шоу в нем единицы участвовали с силовыми номерам. Поэтому на всех это произвело крутое впечатление". Сергей Цырульников

После выступления 38 участников шоу получили твердое и единогласное "да". Казахский батыр в их числе. Он попал в финал.

"Съемки длились три дня. Только меня снимали около 12 часов, а в эфир попало 3-5 минут. Со мной работала целая команда. Для меня это был большой опыт. После выступления было три интервью для самого канала, программы и для американских изданий. Там я подробно рассказывал о силовой культуре, о наших традициях и красоте природы. Я был в качестве посла доброй воли Казахстана". Сергей Цырульников

Как оказалось, благодаря соцсетям у Сергея Цырульникова в США есть очень много поклонников. Они встретились с героем, сделали фото на память и побеседовали на разные темы. Также гостя радушно встретила казахская диаспора, которая на гитаре пела песни на языке Абая и накормила батыра бешбармаком.

"Было много интересных моментов с казахским чапаном. Мы ходили по Беверли-Хиллз. Ко мне восторженно подходили американцы и спрашивали: "Где ты взял такой классный плащ, я хочу купить такой же?". На них наш чапан производил невероятное впечатление". Сергей Цырульников

Американцы признались, что мало слышали про Казахстан, а теперь, когда они узнали, какая там красивая природа и талантливый народ, им интересно хоть раз побывать в гостях.