"Братья Супер Марио в кино" стали самым прибыльным фильмом 2023 года
Фото: Instagram/supermariomovie
"Братья Супер Марио в кино" занял первое место в списке самых прибыльных фильмов 2023 года, обойдя "Барби", "Оппенгеймера" и "Стражей Галактики-3", сообщает Zakon.kz.
Прибыль проекта по итогам года составила 559 млн долларов при общих сборах 1,36 млрд долларов. Этот результат превысил рекорд 2022 года, когда на первом месте оказалась лента "Аватар: Путь воды" с прибылью 531,7 млн долларов.
Второе место из прошлогодних картин заняла "Барби", которая принесла создателям 421 млн долларов. Следом идет анимационный фильм "Человек-паук: Паутина вселенных" – 328 млн долларов.
В топ-10 также вошли ленты:
- "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" (204,5 млн);
- "Оппенгеймер" (201,9 млн);
- "Вонка" (182 млн);
- "Тейлор Свифт: The Eras Tour" (172 млн);
- "Пять ночей с Фредди" (161 млн);
- "Стражи Галактики. Часть 3" (124 млн);
- "Щенячий патруль: Мегафильм" (114 млн).
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