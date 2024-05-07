Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вышел трейлер нового сезона сериала "Пацаны"

США, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 08:13 Фото: Instagram/karlurban
Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер четвертого сезона сериала "Пацаны" и объявил дату премьеры, сообщает Zakon.kz.

Премьера первых трех эпизодов нового сезона состоится 13 июня. Оставшиеся пять серий будут выходить еженедельно до 18 июля.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил Карл Урбан. Помимо него к ролям вернутся Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти и другие звезды. Также в кадре впервые появится Саймон Пегг, известный по участию во франшизах "Звездный путь" и "Миссия невыполнима".

В центре сюжета будет противостояние супергероя Хоумлендера и Билли Бутчера, главы команды мстителей, которые борются с супергероями. После событий третьего сезона Бутчеру остается жить всего несколько месяцев, но он находит новый способ противостоять своему главному врагу.

Xzibit сообщил о возрождении шоу "Тачку на прокачку".

Читайте также

Семья
Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили дочь с днем рождения
США
Xzibit сообщил о возрождении шоу "Тачку на прокачку"
Клавиши
Андрей Губин ищет спутницу жизни
Алия Абди
Голливуд Amazon 2024 год Досуг Актеры Кино Фильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, землетрясение, ВКО
Землетрясение произошло в Алматинской области
Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая
Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа ребенок умер
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: