Вышел трейлер нового сезона сериала "Пацаны"

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер четвертого сезона сериала "Пацаны" и объявил дату премьеры, сообщает Zakon.kz.

Премьера первых трех эпизодов нового сезона состоится 13 июня. Оставшиеся пять серий будут выходить еженедельно до 18 июля.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил Карл Урбан. Помимо него к ролям вернутся Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти и другие звезды. Также в кадре впервые появится Саймон Пегг, известный по участию во франшизах "Звездный путь" и "Миссия невыполнима".

В центре сюжета будет противостояние супергероя Хоумлендера и Билли Бутчера, главы команды мстителей, которые борются с супергероями. После событий третьего сезона Бутчеру остается жить всего несколько месяцев, но он находит новый способ противостоять своему главному врагу.

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