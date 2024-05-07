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"Уэнсдей" возвращается на экраны

США, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 03:30 Фото: Instagram/jennaortega
Стриминговый сервис Netflix выпустил ролик, посвященный актерскому составу второго сезона сериала "Уэнсдей", сообщает Zakon.kz.

В ролике персонаж сериала по кличке Вещь разносит участникам съемок копии сценария. Последней его получает исполнительница главной роли Дженна Ортега.

Также в кадре появятся Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Они сыграют родителей Уэнсдей.

Создатели сериала уже начали съемки продолжения. Известно, что в режиссерское кресло вернется Тим Бертон. Он выступил постановщиком четырех эпизодов первого сезона. Дата премьеры продолжения пока не назначена, но зумеры уже замерли в ожидании.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер четвертого сезона сериала "Пацаны" и объявил дату премьеры.

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