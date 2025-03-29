Меган Фокс родила четвертого ребенка

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс в четвертый раз стала матерью. Трогательный ролик, посвященный рождению малышки, опубликовал отец ребенка, сообщает Zakon.kz.

Рэпер Колсон Бэйкер, известный под творческим псевдонимом Machine Gun Kelly, выложил кадры с новорожденной дочерью на свою страницу в Instagram.

"Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное семечко", – написал музыкант.

Меган Фокс уже является матерью троих сыновей – от бывшего мужа Брайана Остина Грина у нее есть дети Ноя, Бодхи и Джорни. Machine Gun Kelly в свою очередь воспитывает 15-летнюю дочь Кейси. Новорожденная девочка будет первым совместным ребенком звездной пары.

Ранее Меган Фокс заявила о том, что планирует воспитывать ребенка вместе с его отцом рэпером Колсоном Бейкером, несмотря на расставание.