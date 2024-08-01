"Верхом на фламинго": Сергей Лазарев опубликовал позитивное фото с отдыха
Фото: Instagram/lazarevsergey
41-летний известный российский певец Сергей Лазарев умилил поклонниц новым фото. Забравшись на розового фламинго для плавания, он призвал их думать только о хорошем, сообщает Zakon.kz.
Поклонники российского артиста распознали в названии его новой публикации отсылку к знаменитой песне Алёны Свиридовой "Розовый фламинго".
- После такого фото однозначно: только о хорошем!
- Такая фоточка красочная и яркая, позитивная. Милашка просто!
- Главное, что вы молоды душой и телом.
- Кто красивее? Фламинго или Серёжа?
Подписчики поблагодарили Сергея Лазарева за позитивное настроение и пообещали думать о хорошем и только.
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