"Верхом на фламинго": Сергей Лазарев опубликовал позитивное фото с отдыха

Фото: Instagram/lazarevsergey

41-летний известный российский певец Сергей Лазарев умилил поклонниц новым фото. Забравшись на розового фламинго для плавания, он призвал их думать только о хорошем, сообщает Zakon.kz.

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