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"Верхом на фламинго": Сергей Лазарев опубликовал позитивное фото с отдыха

Сергей Лазарев на отдыхе, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 07:11 Фото: Instagram/lazarevsergey
41-летний известный российский певец Сергей Лазарев умилил поклонниц новым фото. Забравшись на розового фламинго для плавания, он призвал их думать только о хорошем, сообщает Zakon.kz.

Поклонники российского артиста распознали в названии его новой публикации отсылку к знаменитой песне Алёны Свиридовой "Розовый фламинго".

  • После такого фото однозначно: только о хорошем!
  • Такая фоточка красочная и яркая, позитивная. Милашка просто!
  • Главное, что вы молоды душой и телом.
  • Кто красивее? Фламинго или Серёжа?

Подписчики поблагодарили Сергея Лазарева за позитивное настроение и пообещали думать о хорошем и только.

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