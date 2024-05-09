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Неизвестный попытался ворваться в дом рэпера Дрейка в Торонто

Рэпер , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 14:23 Фото: Instagram/drake
Мужчина был арестован после попытки проникнуть в особняк Дрейка в Торонто. Инцидент произошел на следующий день после того, как охранник этого же дома был серьезно ранен в результате перестрелки, сообщает Zakon.kz.
"Офицеры были вызваны после того, как злоумышленник попытался получить доступ к имуществу. Он задержан", – цитирует местную полицию издание Guardian.

Правоохранители подчеркнули: попытка взлома не связана со стрельбой, имевшей место в особняке ранее – расследование того инцидента продолжается.

Вместе с тем журналисты отмечают, что Дрейк ввязался в конфликт с "коллегой по цеху" рэпером Кендриком Ламаром. Оба исполнителя отметились чередой оскорбительных дисс-треков в адрес друг друга.

Ранее Дрейк в очередной раз подтвердил репутацию одного из самых щедрых селебрити. 18 марта во время выступления в Техасе он исполнил желание своей беременной фанатки.

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