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Известный рэпер подарил своей беременной фанатке 25 тыс. долларов

Благотворительность, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 03:10 Фото: Instagram/drake
Рэпер Дрейк в очередной раз подтвердил репутацию одного из самых щедрых селебрити. 18 марта, во время выступления в Техасе, он исполнил желание своей беременной фанатки, сообщает Zakon.kz.

Женщина обратилась к кумиру прямо на концерте, написав на плакате "Я на пятом месяце беременности, ты можешь быть моим богатым папочкой?".

"Во-первых, не хочу обидеть настоящего отца ребенка, но я бы хотел в первую очередь вытащить тебя из танцпола и переместить в более безопасное место, например, в VIP-зону или что-то в этом роде. Мы не можем допустить, чтобы тебя толкали, когда я начну исполнять некоторые из моих хитов", – обратился он со сцены к поклоннице.

Затем хип-хоп-звезда ошарашил фанатку, предложив ей щедрый подарок.

"Во-вторых, я хотел бы дать тебе 25 тыс. долларов, чтобы ты могла стать богатой мамочкой", – сказал Дрейк под бурные овации зала.

Днями ранее, другая известная певица Мадонна оконфузилась на своем концерте в Лос-Анджелесе.

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