Известный рэпер подарил своей беременной фанатке 25 тыс. долларов

Женщина обратилась к кумиру прямо на концерте, написав на плакате "Я на пятом месяце беременности, ты можешь быть моим богатым папочкой?".

Затем хип-хоп-звезда ошарашил фанатку, предложив ей щедрый подарок.

Drake sends a pregnant fan $25,000 after she held up a poster saying, "I’m five months pregnant, can you be my Rich Baby Daddy?" during his show:



"I’d love to give you $25,000 so you can be a rich baby mama." pic.twitter.com/bU9dqeuRc2