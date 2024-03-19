Известный рэпер подарил своей беременной фанатке 25 тыс. долларов

Рэпер Дрейк в очередной раз подтвердил репутацию одного из самых щедрых селебрити. 18 марта, во время выступления в Техасе, он исполнил желание своей беременной фанатки, сообщает Zakon.kz.

Женщина обратилась к кумиру прямо на концерте, написав на плакате "Я на пятом месяце беременности, ты можешь быть моим богатым папочкой?".

"Во-первых, не хочу обидеть настоящего отца ребенка, но я бы хотел в первую очередь вытащить тебя из танцпола и переместить в более безопасное место, например, в VIP-зону или что-то в этом роде. Мы не можем допустить, чтобы тебя толкали, когда я начну исполнять некоторые из моих хитов", – обратился он со сцены к поклоннице.

Затем хип-хоп-звезда ошарашил фанатку, предложив ей щедрый подарок.

"Во-вторых, я хотел бы дать тебе 25 тыс. долларов, чтобы ты могла стать богатой мамочкой", – сказал Дрейк под бурные овации зала.

Drake sends a pregnant fan $25,000 after she held up a poster saying, "I’m five months pregnant, can you be my Rich Baby Daddy?" during his show:



"I’d love to give you $25,000 so you can be a rich baby mama." pic.twitter.com/bU9dqeuRc2 — Pop Crave (@PopCrave) March 17, 2024

Днями ранее, другая известная певица Мадонна оконфузилась на своем концерте в Лос-Анджелесе.