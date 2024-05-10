Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что ты видишь в своих снах: Кайрат Нуртас опубликовал нежное видео с дочерью

Кайрат Нуртас и дочка, видео, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 15:21 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский шоумен Кайрат Нуртас опубликовал трогательное и романтичное видео с одной из своих дочерей, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, снятых на закате, певец встречается с дочкой Алау, нежно обнимает ее и целует. Отец с дочерью показывают трогательное отношение друг к другу. Фоном наложена песня "Доча" в исполнении Jah Khalib.

За короткое время ролик набрал тысячи лайков. Многие комментаторы отметили красоту Алау, а также то, что певец очень молодо выглядит для своих лет.

У 35-летнего Кайрата Нуртаса и его жены Жулдыз Абдукаримовой четверо детей: дочери Алау и Сезим, сыновья Нарул и Хан. Певец не часто показывает их в соцсетях, но каждое видео с ними вызывает восторг у поклонников.

Осенью 2023 года артист опубликовал видео с сюрпризом, который устроил детям.

Читайте также

Влалстелин колец, продолжение
Поклонников "Властелина колец" ждет приятный сюрприз
Рэпер
Рэпера Оксимирона объявили в розыск в России
Рэпер
Неизвестный попытался ворваться в дом рэпера Дрейка в Торонто
Ирина Капитанова
Нуртас Кайрат 2024 год Шоу-бизнес Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
ДТП
Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы
штормовое предупреждение
Заморозки, град, гроза и шквал ожидаются в Астане и 13 областях страны
оппозиция требует отставки Пашиняна
Оппозиция в Армении заявила о запуске процедуры импичмента Пашиняна
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: