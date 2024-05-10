Что ты видишь в своих снах: Кайрат Нуртас опубликовал нежное видео с дочерью

Казахстанский шоумен Кайрат Нуртас опубликовал трогательное и романтичное видео с одной из своих дочерей, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, снятых на закате, певец встречается с дочкой Алау, нежно обнимает ее и целует. Отец с дочерью показывают трогательное отношение друг к другу. Фоном наложена песня "Доча" в исполнении Jah Khalib.

За короткое время ролик набрал тысячи лайков. Многие комментаторы отметили красоту Алау, а также то, что певец очень молодо выглядит для своих лет.

У 35-летнего Кайрата Нуртаса и его жены Жулдыз Абдукаримовой четверо детей: дочери Алау и Сезим, сыновья Нарул и Хан. Певец не часто показывает их в соцсетях, но каждое видео с ними вызывает восторг у поклонников.

Осенью 2023 года артист опубликовал видео с сюрпризом, который устроил детям.