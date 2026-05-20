Кайрат Нуртас растрогал поклонников редким видео с младшей дочерью

Казахстанский певец Кайрат Нуртас поделился в Instagram трогательным видео с младшей дочерью Рабией Султан, сообщает Zakon.kz.

На видео исполнитель популярных хитов проводит время с малышкой, которая родилась прошлым летом в браке с Жулдыз Абдукаримова. Для звездной пары ребенок стал пятым.

"Мой жеребеночек, она ни к кому больше не идет на руки, кроме меня", – признался счастливый отец под видео.

Атмосферу семейного видео дополнила песня "Доча" в исполнении Jah Khalib.

Поклонники в комментариях отметили, что артист редко показывает такие личные моменты, поэтому ролик вызвал особенно теплую реакцию. К слову, публикацию также прокомментировала LOBODA, с которой Кайрат недавно записал совместный трек.

