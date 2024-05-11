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Нашлась семья фанатки, которой Пол Маккартни ответил спустя 60 лет

Музыка, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 02:26 Фото: Instagram/paulmccartney
Семья из США распознала свою родственницу в фанатке, которой Пол Маккартни ответил спустя 60 лет, сообщает Zakon.kz.

В той самой Эдриенн из Бруклина пользователь тиктока Nicole D’Onofrio Pan распознал свою мать, умершую в 1992 году.

Творчество, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 02:26

Фото: скриншот видео

На своей странице в социальной сети мужчина опубликовал видео, в котором вместе с тремя сестрами сидит за столом и вспоминает маму.

@nicolerdhbs Hi @paulmccartney we believe we have the answer! Our mother may very well have been "Adrienne From Brooklyn"! . . . . . #AdrienneFromBrooklyn #thebeatles #music #history #paulmccartney #rockandroll #brooklyn #rockmusic #ringostarr #johnlennon #georgeharrison #letitbe #fandom #whoisadrienne #motherhood @Mikeybrook81 @Paul McCartney ♬ original sound - Nicole D'Onofrio Pan
"Моей матери в то время было около 12, 13, может быть, 14 лет, когда The Beatles приехали в США. Я хорошо помню, как она рассказывала мне, что прогуливала школу, чтобы попасть на концерт The Beatles", – отметил пользователь.

Он также помнит, как его мать ставила пластинки The Beatles, а на обложке одного из альбомов группы написала: "Эдриенн и Пол". Мужчина выразил сожаление, что его умершая мать никогда не узнает, что культовый певец наконец ей ответил взаимностью.

Недавно Пол Маккартни показал видео 60-летней давности, в котором Эдриенн из Бруклина говорит, что любит его всем сердцем. В ответ Маккартни сказал, что наконец добрался до Бруклина, где открывает фотовыставку, и пригласил Эдриенн прийти. В описании к ролику артист сообщил: "Пол Маккартни из Ливерпуля тоже тебя любит".

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