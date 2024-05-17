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Первым музыкантом-миллиардером Британии стал Пол Маккартни

Пол Маккарти, певец, музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 01:57 Фото: pixabay
На данный момент состояние Пола Маккартни составляет 1 млрд евро это примерно 1,27 млрд долларов. СоосновательThe Beatles стал первым в Великобритании музыкантом с таким состоянием, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times, теперь музыкант Маккартни занимает 165-ю строчку в списке богатейших жителей Соединенного Королевства.

За текущий год музыкант смог заработать 50 млн евро (63,3 млн долларов) благодаря гастрольному турне Got Back. Артист в ходе тура отыграл 35 концертов.

Отмечается, что в статье доходов музыканта не малую долю занимает и доходы от авторских прав и кавера на песню 1968 года Blackbird от американской певицей Beyoncе.

Ранее стало известно, что ведущий "Топ Гира" и "Фермы Кларксона" Джереми Кларксон второй год подряд стал самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии

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