Первым музыкантом-миллиардером Британии стал Пол Маккартни
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На данный момент состояние Пола Маккартни составляет 1 млрд евро это примерно 1,27 млрд долларов. СоосновательThe Beatles стал первым в Великобритании музыкантом с таким состоянием, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Times, теперь музыкант Маккартни занимает 165-ю строчку в списке богатейших жителей Соединенного Королевства.
За текущий год музыкант смог заработать 50 млн евро (63,3 млн долларов) благодаря гастрольному турне Got Back. Артист в ходе тура отыграл 35 концертов.
Отмечается, что в статье доходов музыканта не малую долю занимает и доходы от авторских прав и кавера на песню 1968 года Blackbird от американской певицей Beyoncе.
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