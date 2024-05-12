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Проснется ли чабан знаменитым: символичные снимки природы Алматы обсуждает Казнет

маковое поле снял алматинский фотограф, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 23:02 Фото: Instagram/dots_foto
12 мая известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий маковых полей и колоритного чабана, образ которого покорил пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Снимками Доценко поделился в Instagram.

"Продолжаю маковую тему этой весны. Бескрайнее маковое поле, горы и чабан с лошадью и жеребенком – символичная фотография родной земли. Также в подборку добавил снимки цветущих маков на фоне гор и во время заката. Вроде такой простой цветок, а очень красивый и контрастный. Всегда украшает степные просторы. В общем, наслаждайтесь красотой нашей страны", – подписал пост фотограф.

В комментариях он отметил, что заплатил чабану за фотосессию, чему мужчина был очень удивлен.

"После того как поснимал чабана, заплатил ему за фотосессию. Он был так рад, и рассказывал фотографирующимся в поле людям – вот надо же, благодаря своей лошади я сегодня деньги заработал", – написал Доценко.

Подписчиков этот факт позабавил, однако больше всего люди восхищались снимками макового поля.

– Завтра чабан проснется знаменитым.

– Великолепие мастерства фотографа и прекрасной живописной природы родного края. Больше, чем идеально…

– Дмитрий, то что вы делаете – это великолепно. Ваши работы это всегда восхищение и восторг. Стараюсь не пропускать ваши публикации. Получаю истинное удовольствие. Это того стоит. Продолжайте!

– Благодарю вас, Дмитрий, за возможность соприкоснуться с такими волшебными видами!!

– Не ужели бывает так красиво? Видела много раз, но то, что передаете вы, смотрится по-другому. Дышать тяжело. И не знаю: хочется плакать или смеяться!

– Спасибо вам. Живем в повседневной суете и не видим этой красоты рядом.

Ранее фотограф уже показывал излюбленные маковые поля алматинцев.

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