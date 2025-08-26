Швейцария какая-то: капризную природу ВКО с мистикой и шаманизмом обсуждает Казнет

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал новую подборку фотографий красот загадочного Алтая, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он написал, что удивляется, насколько разной может быть природа Казахстана.

"Степи, леса, озера – у каждого свой характер. И конечно же, горы, но и они совершенно разные. Алтай и мой родной Тянь-Шань схожи лишь отчасти, и все же отличий гораздо больше. Алтай мягче, округлее, здесь больше зелени, рек и озер. Тянь-Шань же суровее – острые пики, мощные ледники и сухие степи. В этой подборке собрал фотографии из разных уголков Алтая. Уже на подъезде меня встретили огромные поля подсолнечника – тысячи солнышек на фоне гор. Невозможно проехать мимо без снимка", – написал Доценко.

Фотограф отметил, что его настолько впечатлили живописные озера Язовое и Рахманы, что "захотелось в этих местах остаться подольше, походить у воды, пофотографировать разные состояния погоды".

"Особое место в моем сердце заняла гора Мұзтау (Белуха) – высшая точка Алтая (4506 м). Местные говорят, что она почти всегда скрыта в облаках и открывается далеко не каждому. Мне повезло – я ее увидел и снял. Сияющая, словно снежная королева, она остается в памяти навсегда. Алтайская погода капризна – то солнце, то дожди, то сплошная облачность. Но одной ночью небо открылось, и передо мной во всей красе показался Млечный путь. Сразу поспешил за фотоаппаратом. Завораживает эта звездная дорожка, особенно когда понимаешь, что это вид на нашу галактику", – считает фотограф.

По словам Доценко, три дня в этих мистических местах для него превратились в две недели.

"А еще Алтай связан с мистикой и шаманизмом. Здесь действительно ощущается особая энергия – то ли в старообрядческих деревянных часовнях, то ли в лиственницах, которые медленно окутывают облака. Многие говорят, что время здесь течет медленнее. Мне и правда так показалось – мои три фотодня длились словно две недели. А может, это просто от насыщенности событиями. Алтай – это красота и тайна, это место силы. Желаю каждому казахстанцу хотя бы раз в жизни здесь побывать и прочувствовать атмосферу этих удивительных гор", – резюмировал Доценко.

Подписчики отметили, что кадры похожи на красоты Швейцарии, и поблагодарили фотографа за душевные посты:

– Вот так словишь апатию… Потеряешь смысл… А потом почитаешь душевные тексты Дмитрия – и все, искры в сердце затеплились, голова куда-то начала собираться и что-то планировать. Спасибо за ваш блог. – Фантастическая красота! Благодаря вам побывали на Алтае! Теперь будем загадывать желание побывать воочию! – Мой Восточный Казахстан, моя любовь, моя душа. – Швейцария какая-то!

