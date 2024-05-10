Излюбленные маковые поля показал алматинский фотограф
Фото: pxhere
Цветущие маковые поля заснял известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко. Фотографиями и видео мастер поделился с подписчиками, сообщает Zakon.kz.
"Маковые поля 2024", – гласит подпись к публикации в Instagram за 10 мая 2024 года.
"Наступило волшебное время этих цветов. На фоне гор Алатау маки смотрятся потрясающе, впрочем, так же красиво и на фоне закатного солнца!"Дмитрий Доценко
Комментаторы в очередной раз выразили восхищение работами Доценко.
- Любуюсь сама, всем показываю! Не устаю восхищаться! Восторг!
- Такая красота. До какого числа они цветут?
- Красота весны во всем... Весеннее настроение и все так радует кругом.
- Спасибо за такую красоту, можно любоваться бесконечно.
- Чудо, которое я мечтаю увидеть собственными глазами! – отмечают воодушевленные пользователи.
2 мая 2024 года завораживающими кадрами маковых полей в Кыргызстане поделился фотограф Николай Гладков. Блогер также обратился к подписчикам и попросил их об уважении к природе.
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