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Голливудскую звезду Стива Бушеми госпитализировали после нападения

Голливудскую звезду Стива Бушеми госпитализировали после нападения, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 11:36 Фото: wikimedia
На американского актера Стива Бушеми напали на улице в Нью-Йорке во время прогулки. Неизвестный без причины ударил его по лицу и скрылся, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, у Бушеми опухли лицо и левый глаз, его доставили в больницу, нападавший не найден.

"С ним все в порядке, и он ценит все добрые пожелания, хотя он невероятно огорчен, что это случилось с ним, когда он гулял по улицам Нью-Йорка", –  говорится в заявлении пресс-секретаря актера.

Полиция Нью-Йорка опубликовала фотографии предполагаемого нападавшего, бородатого мужчины в бейсболке, синей футболке и черных спортивных штанах. Пока он на свободе.

Ранее стало известно, что Леди Гага готовит новый концертный фильм.

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