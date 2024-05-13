Голливудскую звезду Стива Бушеми госпитализировали после нападения
Фото: wikimedia
На американского актера Стива Бушеми напали на улице в Нью-Йорке во время прогулки. Неизвестный без причины ударил его по лицу и скрылся, сообщает Zakon.kz.
Как пишет New York Post, у Бушеми
опухли лицо и левый глаз, его доставили в больницу, нападавший не найден.
"С ним все в порядке, и он ценит все добрые пожелания, хотя он невероятно огорчен, что это случилось с ним, когда он гулял по улицам Нью-Йорка", – говорится в заявлении пресс-секретаря актера.
Полиция Нью-Йорка опубликовала фотографии предполагаемого нападавшего, бородатого мужчины в бейсболке, синей футболке и черных спортивных штанах. Пока он на свободе.
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