Смертельное ДТП на Аляске: сын голливудских звезд оказался под следствием

В американском городе Анкоридж (штат Аляска) задержали 32-летнего Джека Сабато – сына актеров Антонио Сабато-младшего и Вирджинии Мэдсен. Его подозревают в причастности к смертельному ДТП, после которого водитель скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News Digital со ссылкой на правоохранительные органы, авария произошла 9 ноября около 05:48 утра. Автомобиль сбил 42-летнего Карла Симмондса, которого обнаружили без сознания на обочине дороги. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что пешехода сбил белый внедорожник Chevrolet Tahoe. По данным следствия, водитель не затормозил ни до столкновения, ни после него и покинул место происшествия. Позже автомобиль, зарегистрированный на Джека Сабато, обнаружили возле склада Amazon.

Во время разговора с полицией мужчина рассказал, что по дороге домой после работы в службе доставки DoorDash почувствовал удар и решил, что сбил животное. Останавливаться он якобы не стал, поскольку автомобиль не был застрахован, а после столкновения у него повредились фары.

Джеку Сабато предъявили обвинения в оставлении места ДТП без оказания помощи пострадавшему и в оставлении места аварии, повлекшей травмы или смерть человека. Представители его родителей пока не прокомментировали ситуацию.

Antonio Sabato Jr and Virginia Madsen's son arrested in fatal hit-and-run https://t.co/9jSyBNTIpa #FoxNews i expect him to get off in leftist LA. — David Gladstone (@d14947) November 11, 2026

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов на пересечении крупных проспектов.