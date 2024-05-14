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Валерия обратилась к слушателям: Не верю

Валерия обратилась к слушателям: Не верю, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 15:11 Фото: Instagram/valeriya
56-летняя российская эстрадная певица Валерия получила награду "Артист поколений". На престижном мероприятии "Жара Music Awards" артистка появилась вместе с супругом Иосифом Пригожиным, сообщает Zakon.kz.

Уже после церемонии исполнительница хита "Часики" обратилась к общественности, опубликовав пост на странице в Instagram.

"Друзья, держу в руках награду "Артист поколений" и просто не верю, что все это происходит со мной: как так случилось, что на моих песнях выросло даже больше, чем одно поколение? Так и хочется сюда вставить строчки из песни "Маленький самолет", которую я исполняла сегодня на премии: "Куда же жизнь спешит?".Валерия

Но в продолжении она заявила, что является счастливым артистом.

"Количества хитов, спетых за всю жизнь, хватит на несколько часов непрерывного исполнения. Спасибо вам, мои дорогие слушатели, за то, что столько лет со мной. Спасибо, что принимаете новое, для артиста это очень важно. Спасибо за то, что продолжаете ходить на мои концерты. Спасибо артистам нового поколения за интерес к моему репертуару и талантливые каверы".Валерия

Завершая речь, Валерия заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом.

17 апреля 2024 года Иосиф Пригожин трогательно поздравил супругу с днем рождения, разместив пост в социальной сети.

Анастасия Московчук
Россия 2024 год
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