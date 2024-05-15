Иван Ургант поздравил дочь с 16-летием и показал ее редкие фото

Известный шоумен Иван Ургант поздравил старшую дочь Нину с днем рождения. Сегодня, 15 мая 2024 года, ей исполнилось 16 лет, сообщает Zakon.kz.

На личной странице в Instagram также опубликованы кадры именинницы в разные годы.

"У меня в бороде ни одного прямого волоса, но и пищи остатков нет в ней! Мир удивив мощью Нинкиного голоса, иду – с красивой, шестнадцатилетней! 16", – говорится в описании к посту.

Поклонники творчества Урганта присоединились к поздравлениям. Также пользователи Сети заявили, что именинница похожа на прабабушку. Стоит отметить, что дочь Нину Ургант назвал в честь своей знаменитой бабушки, звезды фильма "Белорусский вокзал".

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17 апреля 2024 года сообщалось, что генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст поздравил телеведущего Ивана Урганта с днем рождения.