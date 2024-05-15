Кайрат Нуртас попал "под горячую руку" акиму Караганды

Аким Караганды "прошелся" критикой по рекламным плакатам в городе. А в качестве примера он привел казахстанского артиста Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

Аким Мейрам Кожухов на своей странице в Instagram выложил видео, где высказал позицию по рекламным плакатам, расклеенным по городу. "Под горячую руку" попался популярный казахстанский исполнитель.

Во-первых, аким показал на доску для объявлений с анонсом концерта Кайрата Нуртаса и сказал, что рекламные плакаты на ней допустимы.

"Но они нам клеят на здания, на переходах, на остановках, не должно быть. Я Кайрата Нуртаса не слушал никогда. Но вот уже я его не очень... ...Потому что его лицо везде, красивое лицо, везде висит на самых неподходящих местах. Все остановки заклеили им", – сказал аким.

Далее он обратил внимание и на качество самой доски для объявления, передав "привет" ответственному за это.

В описании к видео Мейрам Кожухов отметил:

"Представьте себе такую ситуацию: вот живете вы в собственном доме или квартире, и вам на окна наклеили объявления, вы помыли,и снова вам налепили бумажки с объявлениями, вы снова помыли, а вам бац и снова наклеили, но уже таким клеем, что ничем его не отмоешь. Обидно? Досадно? Раздражает? Вот и меня злит, когда на наши остановки клеят не нужные никому объявления. Хочется сказать этим людям – соцсети для чего? Они дадут вам больше охвата, чем как попало наклеенные плакатики, которые со временем вообще превращаются в ужас".

По его словам, для городских служб это ужас – все отмывать, особенно "непонятный клей".

29 апреля 2024 года Кайрат Нуртас дважды оказался в центре скандала.