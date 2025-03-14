Кайрат Нуртас с матерью уехал из Казахстана

Один из популярнейших артистов казахстанской эстрады Кайрат Нуртас на время покинул родину. Об этом стало известно из его социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованному в Instagram видео, 36-летний певец улетел в Китай. На кадрах можно увидеть, как в одном из аэропортов Поднебесной собралась толпа фанатов Кайрата, которые были очень рады ему.

Поклонники Нуртаса из разных стран в очередной раз назвали своего кумира легендой, и пригласили его к себе с концертом:

"Легенда и в Китае легенда".

"Его встретили кандасы, проживающие в Китае".

"Привет из Турции. Я очень люблю вас и ваш народ".

"Легенда, молодец. Очень простой. Будь здоров, где бы ты ни был".

"Наши кандасы любят казахские песни, его. Будьте здоровы, Кайрош".

"Кайрат, приезжай в Россию. Встретят лучше, у тебя много фанатов у нас. Песни твои любят".

"Я заметила, что в Китае любят искусство, молодцы. Вплоть до мужчин фотографируют, уважают".

Позднее мать и по совместительству продюсер артиста опубликовала серию роликов из Китая.

"Благополучно добрались до Китая", – написала Гульзира Айдарбекова.

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В феврале 2025 года мама Кайрата Нуртаса анонсировала поездку сына в Китай. По словам Гульзиры Айдарбековой, с командой певца за последние пять лет связались много людей с просьбой провести концерт в Поднебесной.