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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас с матерью уехал из Казахстана

певец Кайрат Нуртас, уехал, поездка, Китай, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 11:22 Фото: Instagram/kair_n
Один из популярнейших артистов казахстанской эстрады Кайрат Нуртас на время покинул родину. Об этом стало известно из его социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованному в Instagram видео, 36-летний певец улетел в Китай. На кадрах можно увидеть, как в одном из аэропортов Поднебесной собралась толпа фанатов Кайрата, которые были очень рады ему.

Поклонники Нуртаса из разных стран в очередной раз назвали своего кумира легендой, и пригласили его к себе с концертом:

  • "Легенда и в Китае легенда".
  • "Его встретили кандасы, проживающие в Китае".
  • "Привет из Турции. Я очень люблю вас и ваш народ".
  • "Легенда, молодец. Очень простой. Будь здоров, где бы ты ни был".
  • "Наши кандасы любят казахские песни, его. Будьте здоровы, Кайрош".
  • "Кайрат, приезжай в Россию. Встретят лучше, у тебя много фанатов у нас. Песни твои любят".
  • "Я заметила, что в Китае любят искусство, молодцы. Вплоть до мужчин фотографируют, уважают".

Позднее мать и по совместительству продюсер артиста опубликовала серию роликов из Китая.

"Благополучно добрались до Китая", – написала Гульзира Айдарбекова.

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В феврале 2025 года мама Кайрата Нуртаса анонсировала поездку сына в Китай. По словам Гульзиры Айдарбековой, с командой певца за последние пять лет связались много людей с просьбой провести концерт в Поднебесной.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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