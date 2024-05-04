Ксения Собчак оценила свою многомиллионную аудиторию

Известная российская журналистка Ксения Собчак сегодня, 4 мая 2024 года, опубликовала пост в Instagram, под которым оценила свою многомиллионную аудиторию. Она назвала их думающими и неравнодушными, сообщает Zakon.kz.

Почему журналистка пришла к такому выводу? Все дело в том, что накануне на ее YouTube-канале вышел выпуск о домашнем насилии, снятый в том числе и в Казахстане. Выпуск стал первым в трендах.

"Что такое ехать на работу с классным настроением? Это когда тема домашнего насилия и женского бесправия, на которой ты настоял в редакции и которую считаешь супер важной, набрала 3,6 млн просмотров за сутки и стала первой в трендах. Как же мне радостно и приятно, что у меня такая думающая и неравнодушная аудитория", – написала Ксения Собчак.

Подписчики отметили, что работа журналистки получилась хорошей, но не обошлось и без негативных комментариев:

"Смелая Ксения! Благодарю".

"Где можно хайпануть, там вы первая. Но тема, действительно, очень важная".

"Очень крутой выпуск, порадовало, что мало насилия в кадре и много разборов ситуации".

"Отличная работа! Я ждала от вас этот выпуск! Спасибо, что затрагиваете эту невероятно важную тему!"

"Эта была хорошая работа. Профессиональная. Ксения, может быть, не очень была бы в роли политика, но журналист из нее очень хороший".

"Ксения, надо определиться: либо ты рекламируешь одежду, либо о домашнем насилии, либо корпоративы ведешь, либо в президенты метишь? Все сразу нелогично и невозможно".

22 апреля 2024 года стало известно, что Ксения Собчак прилетела на суд по делу Куандыка Бишимбаева.

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Позднее журналистка поделилась своими мыслями о командировке в Казахстан.