42-летняя Ксения Собчак удивила подписчиков пластикой

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак вновь станцевала для своих подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик она опубликовала 29 мая 2024 года.

"Мое настроение середины недели – танцуй так, как-будто тебя никто не видит", – написала под публикацией Ксения Собчак.

Танец скандально известной журналистки вызвал неоднозначную реакцию среди фолловеров:

"Браво!"

"Худшая!"

"Что за мощная пластика?!"

"Ксения, что свами произошло?"

"Мне так нравится, как эта женщина живет".

"Ого! Неожиданно! Спасибо, подарили настроение, танец – огонь".

"Говори так, будто тебя никто не слышит. Пиши так, будто тебя никто не читает".

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Отметим, что это не первый раз, когда скандально известная журналистка танцует перед своей аудиторией. К примеру, 16 мая 2024 года она таким образом радовалась тому, что в Москве вышло солнце. Подробнее об этом по ссылке.