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42-летняя Ксения Собчак удивила подписчиков пластикой

42-летняя Ксения Собчак удивила подписчиков пластикой, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 13:54 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак вновь станцевала для своих подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик она опубликовала 29 мая 2024 года.

"Мое настроение середины недели – танцуй так, как-будто тебя никто не видит", – написала под публикацией Ксения Собчак.

Танец скандально известной журналистки вызвал неоднозначную реакцию среди фолловеров:

  • "Браво!"
  • "Худшая!"
  • "Что за мощная пластика?!"
  • "Ксения, что свами произошло?"
  • "Мне так нравится, как эта женщина живет".
  • "Ого! Неожиданно! Спасибо, подарили настроение, танец – огонь".
  • "Говори так, будто тебя никто не слышит. Пиши так, будто тебя никто не читает".

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Отметим, что это не первый раз, когда скандально известная журналистка танцует перед своей аудиторией. К примеру, 16 мая 2024 года она таким образом радовалась тому, что в Москве вышло солнце. Подробнее об этом по ссылке.

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