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Бруно Марс или Мадонна: Баян Алагузова заинтриговала подписчиков

Бруно Марс или Мадонна: Баян Алагузова заинтриговала подписчиков , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 01:16 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер, актриса и бизнесвумен Баян Алагузова 16 мая поделилась с подписчиками новым постом, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она опубликовала новое видео, на котором показала закадровый процесс со съемок казахстанской группы КешYOU. По словам продюсера, после анонса клипа со Снуп Догом, перед КешYOU открылись новые возможности. 

"Фит со Снупи открывает другие возможности и желания. Как думаете, с кем сделать следующий фит? Я очень хочу с Бруно Марс или Мадонной. А вы?" – заинтриговала подписчиков Баян Алагузова.

Фанаты продюсера под постом написали свои предложения:

  • С Димашем, тогда про вас реально узнает весь мир.
  • С Николь Шерзингер.
  • С Селеной Гомес.
  • С Дженифер Лопес.

Ранее Баян Алагузова поделилась с подписчиками радостной новостью. На своей странице в Instagram она рассказала, что американский популярный рэпер Снуп Дог записал вместе с казахстанской группой КешYOU клип. 

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