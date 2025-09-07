Баян Алагузову упрекнули в несправедливой любви к дочерям
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова поделилась с подписчиками новым семейным снимком, сообщает Zakon.kz.
На фото она позирует вместе с маленькой дочерью Алмой.
"Любовь", – написала Алагузова под постом.
Однако фанаты продюсера усомнились в равном отношении звезды к своим детям.
В комментариях подписчики заметили, что Алагузова чаще публикует снимки именно с Алмой, чем с Алисой, которая также появилась на свет недавно благодаря суррогатной матери.
"А где Алиса? По-моему, вы больше любите Алму", – написал один из пользователей.
"Почему Алису мало показываете?" – написала другая подписчица.
