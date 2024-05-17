Илья Ильин показал трогательные кадры с крещения дочки

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга Татьяна выложили в соцсети видеокадры с духовного рождения их дочери Аили. Видео православного обряда крещения в Успенском соборе Астаны восхитило подписчиков, сообщает Zakon.kz.

В Instagram счастливые родители написали, что теперь их ребенок находится под защитой Всевышнего.

"Друзья, вчера, 15 мая, мы покрестили Аили! Наша семья стала еще больше, теперь у нас есть крестные мама и папа! День крещения считается духовным днем рождения! С днем рождения, наша дорогая доченька! Будь всегда под защитой всевышнего! С верой в сердце, теплом в душе!"





А комментаторы от души их поздравили с этим днем, как обычно на русском и на казахском языках.

Поздравляю с крестинами вашего дитя и желаю вам мира, любви, семейной гармонии, счастья. Желаю, чтобы и родители, и крестные всегда были поддержкой, опорой, источником света и вдохновения для своего ребенка! Желаю, чтобы у крохи не было страхов, желаю больших чудес и радостей в жизни вашего дитя!

Келіншегі сүйкімді,тартымды Илья, құтты болсын!

Құтты болсын! Поздравляем! Пусть Аили растет здоровой, счастливой, на радость вам.

Ранее мы сообщали, что Илья Ильин рассказал, что в прямом эфире одной из телепередач его почти трехмесячной дочке Аили провели казахский национальный обряд “бесикке салу”.