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Илья Ильин и его супруга показали свое трехмесячное счастье

Илья Ильин и его супруга показали свое трехмесячное счастье, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 07:20 Фото: Instagram.com/ilyailyinforever/
Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин и его жена Татьяна выложили в соцсети очередное видео с трехмесячной дочкой Айли, сообщает Zakon.kz.

В Instagram Ильин поблагодарил свою возлюбленную за дочку, а она его за их общее чудо.

"Сегодня нашему счастью исполнилось 3 месяца! Расти, Айлиша, здоровенькая, счастливая и крепенькая девочка! Радуй нас своей улыбкой. А мы будем стараться растить тебя в любви и благополучии. Танюша! Благодарю тебя за то, что ты подарила мне доченьку. Очень сильно вас люблю, ценю и очень вами дорожу. Благодарю вас, дорогие наши подписчики, за вашу добрую искреннюю радость за нас, и мы вам тоже желаем счастья, простого человеческого счастья", - написал спортсмен.

Подписчики пожелали безграничного счастья этой прекрасной семье. Кто-то посчитал, что девока похожа на маму, а кто-то наоборот написал, что она копия папы.

Ранее Илья и Татьяна Ильины поженились в январе 2023 года. 20 февраля 2024 года у них родилась дочь, которую назвали Айли. Недавно Илья Ильин с женой сделали неожиданное признание о разнице в возрасте.

А еще они показали в кадре и крещение Айли и казахский национальный обряд “бесикке салу”, который провели их маленькой дочери.

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