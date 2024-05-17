Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Самым сексуальным мужчиной Великобритании признали 64-летнего телеведущего

Самым сексуальным мужчиной Великобритании признали 64-летнего телеведущего, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:20 Фото: Instagram/jeremyclarkson1
Ведущий "Топ Гира" и "Фермы Кларксона" Джереми Кларксон второй год подряд становится самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Соответcтвующее иccледование провел cайт знакомcтв Illicit Encounters, пишет Evening Standart.

В этом году в опросе приняли участие две тысячи респондентов, которым предлагалось проголосовать по 10-балльной шкале за список из 50 претендентов. Их отбирали по критерию наибольшей значимости для культурной и общественной жизни Великобритании за прошедший год.

64-летний Джереми обошел Тома Холланда, Киллиана Мëрфи, Идриса Эльбу, принца Уильяма и других.

Среди других заметных участников топ-10 актер Идрис Эльба, тренер национальной сборной по футболу Гарет Саутгейт, а также телеведущий Дермот О’Лири. Самым заметным провалом в нынешнем рейтинге называют результат еще одного актера, Райана Рейнольдса, который опустился с 4-й на 26-ю позицию.

Представитель Illicit Encounters Джессика Леони отметила, что у Кларксона дерзкий характер, но он нравится многим женщинам.

7 мая Xzibit сообщил о возрождении шоу "Тачку на прокачку".

Читайте также

Суд, Каайрат Нуртас, Астана, иск
Решение в пользу Кайрата Нуртаса объяснил суд Астаны
Димаш Кудайберген показал тазы, которые ему подарил Токаев
Димаш Кудайберген показал красавца тазы, подаренного ему Токаевым
Мадина Садвакасова попросила не называть ее апашкой
Мадина Садвакасова попросила не называть ее апашкой
Айсулу Омарова
Ирландия Великобритания 2024 год Телевидение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: