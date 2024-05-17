Самым сексуальным мужчиной Великобритании признали 64-летнего телеведущего

Ведущий "Топ Гира" и "Фермы Кларксона" Джереми Кларксон второй год подряд становится самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Соответcтвующее иccледование провел cайт знакомcтв Illicit Encounters, пишет Evening Standart.



В этом году в опросе приняли участие две тысячи респондентов, которым предлагалось проголосовать по 10-балльной шкале за список из 50 претендентов. Их отбирали по критерию наибольшей значимости для культурной и общественной жизни Великобритании за прошедший год.



64-летний Джереми обошел Тома Холланда, Киллиана Мëрфи, Идриса Эльбу, принца Уильяма и других.



Среди других заметных участников топ-10 актер Идрис Эльба, тренер национальной сборной по футболу Гарет Саутгейт, а также телеведущий Дермот О’Лири. Самым заметным провалом в нынешнем рейтинге называют результат еще одного актера, Райана Рейнольдса, который опустился с 4-й на 26-ю позицию.

Представитель Illicit Encounters Джессика Леони отметила, что у Кларксона дерзкий характер, но он нравится многим женщинам.

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