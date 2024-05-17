Самым сексуальным мужчиной Великобритании признали 64-летнего телеведущего
Соответcтвующее иccледование
провел cайт знакомcтв Illicit Encounters, пишет Evening Standart.
В этом году в опросе приняли
участие две тысячи респондентов, которым предлагалось проголосовать по
10-балльной шкале за список из 50 претендентов. Их отбирали по критерию
наибольшей значимости для культурной и общественной жизни Великобритании за
прошедший год.
64-летний Джереми обошел
Тома Холланда, Киллиана Мëрфи, Идриса Эльбу, принца Уильяма и других.
Среди других заметных участников топ-10 актер Идрис Эльба, тренер национальной сборной по футболу Гарет Саутгейт, а также телеведущий Дермот О’Лири. Самым заметным провалом в нынешнем рейтинге называют результат еще одного актера, Райана Рейнольдса, который опустился с 4-й на 26-ю позицию.
Представитель Illicit Encounters Джессика Леони отметила, что у Кларксона дерзкий характер, но он нравится многим женщинам.
7 мая Xzibit сообщил о возрождении шоу "Тачку на прокачку".