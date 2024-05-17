Димаш Кудайберген показал красавца тазы, подаренного ему Токаевым

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген показал поклонникам подросшего тазы, которого ему подарил президент Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Фото певец выложил на своей странице в Instagram. В подписи он напомнил, что несколько месяцев назад глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал ему особый подарок – щенка тазы. Димаш назвал питомца Ғарышкер (Космонавт).

"С тех пор он стал моим верным спутником. Тазы, считающийся одним из семи сокровищ, издревле почитаем казахским народом", – написал певец.

Далее он от всей души поздравил главу государства с днем рождения.

"От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо нашей Родины. Пусть будущее страны будет светлым!" – написал Димаш Кудайберген.

17 мая 2024 года Касым-Жомарту Токаеву исполнился 71 год. Советник-пресс-секретарь президента Берик Уали напомнил, что президент не отмечает дни рождения.